Tragedia in Indonesia: calciatore muore folgorato da un fulmine

Tragedia in Indonesia, dove un calciatore muore folgorato da un fulmine. La tragedia è avvenuta allo stadio Siliwangi a Bandung durante un match amichevole tra i padroni di casa e il Subang, che è stato giocato con condizioni atmosferiche proibitive tra tuoni e lampi. Una saetta non ha dato scampo al giocatore di 30 anni morto poi in ospedale. Le testimonianze sono quelle dei compagni di squadra sotto shock: “Non si è più alzato, è stato subito soccorso ed è arrivato in ambulanza”. All’arrivo in ospedale aveva ustioni gravi sugli arti inferiori e altre parti del corpo. Gli altri giocatori in campo hanno aggiunto: “Le sue scarpe erano bruciate, la sua divisa in brandelli. La pelle sciolta, sul petto c’erano lesioni dovute alla scarica elettrica fatale”. Non è il primo episodio del genere nel mondo del calcio visto che nell’ultimo anno ci sono stati altri due casi.

Foto: Screen BNO News Twitter