Tragedia in Guinea: morti sei tifosi durante i festeggiamenti per la vittoria sul Gambia

Dopo la vittoria della Guinea per 1-0 sul Gambia, sei tifosi guineani sono morti durante i festeggiamenti che si sono scatenati in tutta la capitale al termine della partita. Come riferito dalla BBC, la Federazione Guineana, conosciuta con il nome di Feguifoot, ha chiesto calma dopo che i tifosi si sono riversati sulle strade della capitale guineana Conakry per festeggiare in auto e in moto. “Ciò che è importante è che i nostri fan e il pubblico festeggino in modo molto misurato. Devono stare molto attenti a non mettersi in pericolo, perché l’obiettivo del calcio è portare gioia e non lasciare le famiglie in lutto. Non vogliamo che i morti piangano, quindi invitiamo tutti a festeggiare ma a prendersi cura di se stessi in modo che non accada loro nulla. La Guinea è un paese dove le persone sono molto, molto appassionate di calcio e vivono il calcio come in nessun altro posto al mondo” – le parole di Amadou Makadji, responsabile media della Feguifoot.

Foto: Instagram Caf Online