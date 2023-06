Tragedia in Argentina: un tifoso muore durante la partita del River Plate

Tragedia durante la partita tra River Plate e Defensa y Justicia. Attorno al 25’ la partita è stata sospesa perché un tifoso è precipitato dopo essersi arrampicato su un cancello della tribuna dello stadio Monumental. L’intervento del pronto soccorso e la successiva corsa all’ospedale non sono bastati al tifoso che è morto pochi minuti dopo il trasporto verso la clinica più vicina.

