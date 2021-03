Tragedia Guerini, il compagno Etienne Tare: “Non ci posso credere. Sarai sempre nel mio cuore”

Etienne Tare, attaccante della Lazio Primavera, tramite una Instagram Story ha espresso così il proprio dolore per la tragica scomparsa del 19enne e compagno di squadra Daniel Guerini, venuto a mancare stasera in seguito ad un tragico incidente stradale a Roma: “Non ci posso credere, fratello mio. Ti ringrazio per tutti i bei momenti passati insieme, sarai sempre dentro al mio cuore fratello mio. R.I.P”.

Foto: Instagram Etienne Tare