Tragedia Emiliano Sala: pilota e aereo non avevano la licenza per i voli commerciali

Nuovi aggiornamenti in merito a Emiliano Sala, attaccante italo-argentino scomparso tragicamente il 21 gennaio del 2019 a causa di un incidente aereo. L’ultimo rapporto ha rilevato che né il pilota né l’aereo avevano la licenza per i voli commerciali. David Ibbotson, pilota del volo, si era lamentato con alcuni amici via whatsapp di diversi problemi all’aereo Piper Malibu. Ibbotson era daltonico e non aveva alcuna formazione per volare di notte e il suo rating SEP, che gli consentiva di pilotare aerei monomotore, era scaduto da tre mesi. È probabile – si legge – che il pilota abbia sentito la pressione di dover portare per forza il calciatore a destinazione nonostante le avverse condizioni meteo.