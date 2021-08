Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni

La Roma è pronta per l’esordio ufficiale in stagione. Prima dell’esordio in Serie A, c’è la Conference League, con la sfida in programma domani alle 19.30 contro il Trabzonspor allo stadio Şenol Güneş di Trebisonda.

Mourinho probabilmente schiererà un 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali, Mancini e Ibañez affiancati da Karsdorp e il neoacquisto Matias Viña. A centrocampo dovrebbe esserci la coppia Cristante-Veretout, mentre Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan dovrebbero agire alle spalle dell’altro nuovo volto, Eldor Shomurodov. Ma anche Mayoral ha alcune chance di partire dall’inizio.

I padroni di casa, salvo sorprese, dovrebbero schierare entrambi gli ex giallorossi, Bruno Peres e Gervinho e l’ex napoletano Hamsik. Il match sarà arbitrato dallo sloveno Matej Jug.

Queste le probabili formazioni:

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar Lé, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. All. Abdullah Avci.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho.

Foto: Twitter Roma