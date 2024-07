Trabzonspor, Meunier risolve unilateralmente il contratto. Il club turco promette azioni legali

Risoluzione unilaterale tra Thomas Meunier e il Trabzonspor. Di seguito il comunicato: “Il contratto del calciatore professionista tra il nostro club e il calciatore professionista Thomas Andre Meunier, datato all’inizio del 07.02.2024 e alla fine del 30.06.2025, è stato risolto unilateralmente da Thomas Andre Meunier.

Per quanto riguarda il processo di risoluzione effettuato dal calciatore, sono state avviate procedure legali per tutte le parti interessate, in particolare Thomas Andre Meunier”.

Foto: Instagram Meunier