Trabzonspor, l’obiettivo è vendere 300.000 maglie di Hamsik. E lo slovacco ne compra 5.000

Dopo la firma sul contratto con il Trabzonspor, il centrocampista slovacco, ex Napoli, Marek Hamsik si è anche impegnato nei confronti della società per acquistare 5 mila maglie, su richiesta del presidente Ahmet Ağaoğlu. L’obiettivo è quello di arrivare a vendere 300mila divise con il nome del centrocampista slovacco. “Spero che anche i nostri fan ricevano questo messaggio e contribuiscano a raggiungere questa cifra. Sarò molto orgoglioso di supportare questo obiettivo e di avere persone che camminano per le strade con il mio nome sulle loro magliette. Cercherò di firmare il più possibile le maglie di tutti i nostri tifosi”.

