Colpo del Trabzonspor in queste ultime ore di mercato turco: è in arrivo Nicolas Pépé dall’Arsenal. Il calciatore lascerà così, di nuovo, Londra dopo l’esperienza della passata stagione al Nizza dove ha messo a segno 6 gol in 19 presenze. Adesso per lui inizierà presto una nuova avventura in Turchia.

Foto: sito Nizza