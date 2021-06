Trabzonspor, Hamsik si presenta: “Qui c’è passione, voglio fare una grande stagione”

Intervenuto in conferenza stampa, Marek Hamsik si è presentato come nuovo giocatore del Trabzonspor: “Il trasferimento è andato esattamente come volevo, ovvero rapido. Spero che faremo una buona stagione. Ho visto la passione della gente per il calcio qui. Non vedo l’ora di sentire i nostri tifosi esultare allo stadio. Sono molto felice di essere qui. Il Trabzonspor è stato molto onesto durante il mio processo di trasferimento”.

