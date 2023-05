Tra un 2023 da sogno e i derby da protagonista. Lautaro è la chiave di Simone Inzaghi

L’arma principale di Simone Inzaghi per stasera è sicuramente Lautaro Martinez. L’argentino infatti quando vede il Milan non ha mai lasciato scampo, in dodici derby è andato in gol sette volte. Negli ultimi due però spicca anche la palma del migliore in campo, sia in quello di Supercoppa finito col trionfo dell’Inter per 3-0 ( 1 gol dell’argentino) sia in quello di campionato dove “il Toro” ha siglato il gol decisivo nell’1-0 finale. Oltre i numeri nel derby, il 2023 del capitano dei nerazzurri sono impressionanti, in poco meno di cinque mesi è riuscito a siglare quindici gol in tutte le competizioni. Numeri che solo in pochi in tutta Europa sono riusciti a superare quest’anno anzi solamente uno, Erling Haaland.

Foto: Instagram Inter