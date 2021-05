Tra Raul e Allegri i tifosi del Real non hanno dubbi: quasi un plebiscito per l’ex attaccante

Con l’addio di Zinedine Zidane dal Real Madrid il quotidiano spagnolo Marca ha fatto un sondaggio sul successore del tecnico francese. I due i nomi in cima alla lista del presidente Florentino Perez sono Raul, ex centravanti del Real Madrid e attuale manager del Castilla, e Massimiliano Allegri. Ma i tifosi che hanno risposto al sondaggio che ha ricevuto oltre 116mila voti, non hanno avuto dubbi: vogliono Raul. Lo spagnolo è stato ritenuto da 3 votanti su 4 l’erede ideale di Zidane.

Foto: Twitter Raul