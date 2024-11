Tra Milan e Juventus un pieno di noia: 0-0

Al 69′ Leao prova a farsi spazio, ingaggiando un duello con Savona: il portoghese cade in area, ma l’arbitro lascia proseguire il gioco, scatenando le proteste dei giocatori del Milan. Gli ultimi minuti della partita non offrono sorprese, con il copione del match che rimane invariato, segnato dalla totale mancanza di emozioni. La partita di San Siro si chiude tra i fischi del pubblico, che forse si aspettava qualcosa in più.

Una partita dominata dalla noia, quella tra Milan e Juventus, che si conclude 0-0, senza alcun gol. Nel primo tempo, le emozioni sono poche e la gara risulta bloccata, come evidenziato dalle statistiche: solo 4 tocchi del Milan nell’area bianconera e 6 della Juventus in quella rossonera. Al 23′, la Juventus prova a farsi avanti con una bella azione di Thuram, che serve Yildiz; quest’ultimo entra in area e tenta la conclusione, ma il pallone finisce a lato. Il Milan si fa vedere per la prima volta al 38′, quando Leao crossa con precisione verso il secondo palo, ma Thiaw colpisce il pallone di poco fuori. La ripresa sembra essere diversa con el squadre che tendono ad allungarsi di più rispetto ai primi 45 minuti di gioco. La prima vera occasione arriva al 50′, Cambiaso in area di rigore prova il tiro, che però viene respinto in scivolata da Thiaw. Al 65′, punizione favorevole al Milan da una posizione interessante: Hernandez tocca per Reijndersche però calcia in curva.