Tra l’Inter e lo scudetto spunta Arnautovic. L’avventura nerazzurra del bad boy che vinse il triplete

L’Inter impegnata questa sera a Bologna avrà davanti a sé una finale: vincendo scavalcherebbe il Milan in vetta alla classifica, con ogni altro risultato lascerebbe ai rossoneri il destino nelle proprie mani. È per questo che tornare a casa con i tre punti è un must. Tra i nerazzurri e lo scudetto, però, c’è di fronte la squadra felsinea, che nelle scorse settimane ha fermato sia il Milan che la Juve. In particolare, ci sarà Marko Arnautovic. L’austriaco per chi non lo sapesse faceva parte dell’Inter del triplete. Non da protagonista, ma da comprimario.

In quell’annata l’attaccante del Bologna ha raccolto 55 minuti in campionato, ma figura nell’albo d’oro di chi quell’anno compì una delle più grandi imprese del calcio italiano. Arnautovic viene ricordato più per essere stato una ‘testa calda’, al pari dell’amico Balotelli, tra ritardi agli allenamenti, riunioni tecniche in ciabatte e festeggiamenti sfrenati per i tanti trofei collezionati quell’anno. L’apice dell’avventura all’Inter di Arnautovic resta l’episodio che lo vede in veste di sfortunato protagonista, vittima del furto della Bentley prestatagli da Eto’o.

FOTO: Sito Bologna