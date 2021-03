Tra Inter e Atalanta resiste lo 0-0 all’intervallo: miracolo di Handanovic su Zapata

A San Siro si affrontano Inter e Atalanta per chiudere la 26a giornata di Serie A, un match molto atteso, con tanti risvolti sulla lotta Scudetto e la rincorsa alla Champions League.

Parte bene l’Atalanta che spinge con i soliti Gosens e Maehle sulle fasce, al decimo il traversone del numero 8 mette in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Al 17′ Zapata ci prova in posizione molto defilata dalla sinistra ma il suo tiro finisce addirittura in fallo laterale. Poco prima della mezz’ora arriva lo squillo di Lukaku, il belga sembra seminare Djimsiti ma il difensore della Dea recupera, il pallone arriva a Lautaro che viene murato.

Nel finale di primo tempo doppia chance per gli ospiti, miracolo di Handanovic sul colpo di testa di Zapata sugli sviluppi di un corner di Malinovskyi, passano pochi secondi e Djimsiti sfiora il gol: Brozovic salva i suoi sulla linea di porta. Finiscono a reti bianche i primi 45′, l’Atalanta spinge e l’Inter aspetta al varco l’occasione giusta per fare male.

Foto: Twitter Inter