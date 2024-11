TRA IL MIDDLESBROUGH E L’EREDITÀ DI SALAH: BEN DOAK, LA NUOVA GEMMA DEI REDS

Il Liverpool si trova a un bivio con decisioni cruciali all’orizzonte, in particolare riguardo al futuro della star del calcio Mohamed Salah. L’attaccante egiziano ha suscitato clamore con una recente ammissione dopo la dura vittoria del Liverpool contro il Southampton, rivelando di non aver ancora ricevuto una proposta di contratto formale dai Reds, con la possibilità che club stranieri possano avviare negoziati pre-contrattuali all’orizzonte questo gennaio. Una situazione delicata, ma per i tifosi del club inglese ci sarebbe già un successore: Ben Doak, classe 2005 in prestito al Middlesbrough.

Nato a Dalry in Scozia nel novembre 2005, Ben Doak ha iniziato a giocare proprio tra le fila del Dalry Rovers FC per poi passare al Ayr United FC e successivamente fare il salto approdando nelle giovanili del Celtic FC. Di qui, nel luglio del 2023, notato dallo scout dei Reds, viene acquistato per la cifra di € 710 mila dal Liverpool. Dopo aver esordito in una gara di Carabao Cup contro il Bournemouth, viene ceduto nel mese di agosto 2023 in prestito gratuito al Middlesbrough, club storico militante nella Championship, fino al 31 maggio del 2025.

E’ passato in pochissimo tempo dalla Under 16, con 3 presenze, alla Under 17, con 9 presenze e 4 reti, alla Under 21, 7 presenze e 2 reti, all’esordio in Nazionale A nel settembre 2024, con 4 presenze, l’ultima delle quali nella trasferta vittoriosa di Nations League contro la Polonia, in cui si è reso protagonista anche di un assist. Da aggiungere anche alcuni dati che ne confermano il valore: risulta alla posizione 28 tra i giocatori più preziosi del 2005, giocatore in assoluto più prezioso della rosa del Middlesbrough, decimo giocatore scozzese più prezioso e in assoluto alla posizione 26 tra i giocatori più preziosi della intera Championship.

Nonostante la giovane età, ha già giocato 10 partite con il Liverpool e per molti è già considerato il nuovo Salah. Le caratteristiche sono molto simili: mancino, abile nell’uno contro uno e come finalizzatore, anche con il piede debole. A soli 19 anni, Doak sta fiorendo durante il suo prestito inaugurale lontano da Merseyside. Un gol e tre assist in 11 partite finora nel secondo livello del calcio inglese, ma non solo. È stato eletto Man of the match contro la Croazia, facendo impazzire Gavrdiol e, come lui stesso ha detto nel post partita: “Quando sei in campo non importa come ti chiami. Quando ho la palla non guardo chi ho di fronte, vedo semplicemente una divisa diversa”. Due partite e due assist fatti, sempre per il capito McGinn. E, adesso, i tifosi dei Reds sognano già un suo gol ad Anfield…

Foto: Instagram Doak