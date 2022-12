Totti: “Vorrei tornare a parlare con Spalletti”. E su Zaniolo…

Durante l’intervista concessa a Be.pi Tv su Twitch, Francesco Totti è tornato a parlare anche di Luciano Spalletti: “Con lui mi sono espresso al massimo. Mi ha cambiato ruolo e ho avuto un grande rapporto con lui. Mi è dispiaciuto aver finito così. Nessuno mette bene la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione”. E su un possibile riavvicinamento: “Certo che mi piacerebbe riparlare con lui, capiterà sicuramente col rapporto che abbiamo avuto… mi dispiace sia andata così. Con lui mi sono espresso al massimo, avevamo un rapporto che andava oltre il campo“.

Infine, Totti ha parlato anche di Zaniolo: “Cosa gli serve per prendersi la Roma? La testa giusta