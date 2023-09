Totti: “Un ritorno alla Roma? Possibile che il prossimo anno già ci sarò. Dybala meriterebbe la maglia numero 10”

Francesco Totti, leggenda della Roma, ha parlato a margine dell’evento dell’Italian Padel Awards, affermando come un possibile ritorno alla Roma possa avversari entro poco tempo.

Queste le sue parole: “Mourinho mi vorrebbe alla Roma? Penso di si, così ha detto no? O avete scritto una stupidaggine? Mourinho ha detto una cosa. Aspettiamo e vediamo. Ogni tanto ci mandiamo dei messaggi. É una grande persona, un grande uomo e poi come allenatore è il numero uno in assoluto. Per vincere è vero che servono i giocatori, però avere un grande allenatore è un binomio perfetto. Mi sembra che Mourinho sia il numero uno che ha vinto di più al mondo”.

Il prossimo anno torneresti nella Roma? “Il prossimo anno può darsi che già ci sarò“

Sulla maglia numero 10 a Dybala? “Paulo la meriterebbe. Dare il 10 a un ragazzo che sta 2,3 o 4 anni tanto per non mi sembra giusto. Facevamo a sportellate tutti e due con Lukaku ed io davanti.” Cosa pensi del calcio attuale? “Ai tempi nostri c’era più qualità e meno quantità. Ora è l’opposto. Cerchiamo poco nei settori giovanili, andiamo a prendere all’estero giocatori che per me sono inferiori a quelli in Italia. Il rettangolo di gioco è diverso dall’esterno, in campo mi esprimevo come volevo. Fuori ci sono delle gerarchie e dei modi diversi di lavoro.”

Cosa ti manca più del calcio? “Nulla, io guardo le partite, le seguo. Il calcio non morirà mai. La testa è sempre quella, adesso se dovessi ricominciare sarei diverso mentalmente. Mi sono goduto tutto quello che mi accadeva in quei momenti. Per i calciatori il calcio è tutto. Chiudere in un determinato modo è una cosa, farlo senza portare rispetto è un altro. La riconoscenza del mondo del calcio è grazie alla Roma che mi ha fatto esprimere.”

Su Lukaku-Dybala: “Una copia che ancora non abbiamo visto, non hanno mai giocato insieme. Ci aspettiamo grandi cose. Deve, per come è partita un po’ meno ma è ancora lungo il campionato”.