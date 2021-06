Totti sull’Italia: “Speriamo di arrivare il più lontano possibile. Può essere l’anno giusto”

Francesco Totti, ex capitano della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006, presente al Salone d’Onore del Coni del protocollo d’intesa tra la Fondazione Milano-Cortina 2026 e il ministero dell’Istruzione, ha parlato anche del percorso della Nazionale in questi Europei: “Fino a questo punto le cose stanno andando nel verso giusto. Non diciamo niente per scaramanzia. Siamo uniti con la squadra e la squadra sta unendo anche il Paese. Speriamo di arrivare il più lontano possibile. È da tanto tempo che non si vince un Europeo, può essere questo l’anno giusto”.

FOTO: Twitter Totti