Totti sulla finale: “Il Siviglia ha più esperienza, ma noi abbiamo Mourinho”

La finale di Europa League si avvicina sempre di più. Tra solo due giorni Roma e Siviglia si giocheranno il trofeo a Budapest. La carica per i giallorossi arriva anche dallo storico capitano Francesco Totti: “Raggiungere due finali consecutive è una sensazione indescrivibile. Non era mai accaduto in tutti questi anni, speriamo vada tutto per il verso giusto”. Gara dal difficile pronostico con due squadre che possono ambire alla vittoria: “Il Siviglia ha più esperienza in queste finali. Ne ha giocate sei vincendole tutte, prima o poi dovranno perdere. Dalla nostra parte abbiamo tutta la forza di José Mourinho, con la sua esperienza in questo tipo di partite diventa più semplice vincere”. Il nuovo beniamino della tifoseria romanista è Edoardo Bove: “È un bravo ragazzo con una buona famiglia alle spalle. Sta dimostrando tutto il bene che può fare con questa maglia. Anche Mourinho vede in lui qualcosa di speciale e l’ha messo in campo in partite importanti, come contro il Bayer Leverkusen, venendo anche ripagato”.

Foto: Twitter Totti