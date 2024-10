Totti sul possibile ritorno in campo: “Vediamo testa e fisico cosa dicono, ma la testa già sa la risposta”

Francesco Totti ha presenziato alla tappa di Miami dell’EA7 World Legend Padel Tour, dove ha rilasciato un’intervista parlando anche di un suo possibile ritorno in campo.

Sul possibile ritorno in campo: “Che domanda… allora diciamo che faccio in tempo a fare le finali di padel perché sono a fine novembre. Non era uno scherzo, l’ho presa un po’ seriamente quindi vediamo…”

Da svicolato puoi tornare a giocare quando vuoi: “Sì ma ho detto che almeno due mesi di allenamento ci vogliono, perciò i tempi sono questi”.

Ci sono squadre interessate?: “La squadra c’è, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico. La testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce… chissà il prossimo anno cosa ci riserverà”.

Foto: twitter Totti