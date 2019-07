Totti sul futuro: “Ho tante proposte, sto valutando. Ferrero? Mi chiama tutti i giorni”

Francesco Totti torna a parlare del suo futuro. L’ex dirigente della Roma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Futuro? Non lo so, sto valutando. Ci sono state tante proposte, sceglierò la migliore, anche in Italia. Adesso è tutto in alto mare, potrei anche decidere di fermarmi. Totti via dalla Roma e Buffon torna alla Juve? Per me lo è stato di sicuro, non avrei mai immaginato di prendere una decisione simile, né che Gigi pensasse di tornare a Torino. Il calcio è bello anche per questo. Ho parlato con Buffon due giorni fa, ero incredulo quando me lo ha detto. La Samp? Ferrero mi chiama tutti i giorni…”, ha chiuso Totti.

Foto: Twitter personale Totti