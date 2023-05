Totti: “Spero in una finale tra Juventus e Roma. Mourinho? Per vincere servono persone come lui”

Francesco Totti in un evento locale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: “Stasera sarò davanti la tv per il derby Champions. Giovedì speriamo bene, mi auguro la finale tra Roma e Juventus, sarebbe bel messaggio per il calcio italiano. Spero bene anche per la Fiorentina e, ovviamente, per l’italiana che andrà in finale di Champions League”.

Mourinho?: “E’ il numero uno e per vincere servono persone come lui, spero che resti”.

Foto: totti profilo twitter personale