Totti scherza con Vieri: “Domani mi alleno sulle scale, ho nascosto Zeman in casa”

Interessante e divertente diretta Instagram quella di ieri sera fra Francesco Totti e Christian Vieri, che hanno scherzato e intrattenuto i fan. “Domani faccio su e giù per le scale. Scalini e scale grandi. Se c’è anche Zeman? L’ho nascosto dentro casa!” ha scherzato l’ex-numero 10 giallorosso in merito alla domanda di Bobo sugli allenamenti casalinghi. “Peso 106.5 chili. Sui social faccio vedere il piatto di insalata, però poi mangio fino alle 5. Mi riempio di brioches, patatine, una cosa incredibile. E ho il parco davanti casa ma non posso andare a correre.” – la risposta dell’ex-bomber dell’Inter.

Poi, un ricordo della sfida Italia-Germana Legends, di pochi mesi fa: “Sembravamo scapoli e ammogliati, qualcuno mi ha fatto effetto quando si sono spogliati perché poi ripensi a tutto quello che avete fatto, mi viene da piangere. Molti andavano pianissimo, io sembravo Ronaldo ‘il Fenomeno’ dei tempi belli, volavo in confronto a loro. Purtroppo o continui ad allenarti o è finita”. E Vieri: “La testa va ancora, il corpo purtroppo no”.

Foto: screenshot Instagram