Totti: “Roma, servono rinforzi per tornare in Champions. Sul futuro e la corsa scudetto…”

Francesco Totti, ex dirigente della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Radio analizzando anche l’attuale campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “Scudetto? La Juve per me è sempre la squadra da battere perché sono forti come società, come gruppo e come tutto. Però quest’anno Inter e Napoli sono squadre molto agguerrite e che si sono rinforzate tantissimo e vedo un campionato diverso dagli altri anni. Per me le prime tre posizioni sono già fatte, poi tutto può succedere. Purtroppo si lotterà per il quarto posto. La realtà dei fatti è questa vedendo quello che è successo in questo pre-campionato. Io metterei come ordine Juventus e poi Napoli e Inter a pari merito. Futuro in Federazione? Sicuramente mi ha fatto piacere che le porte si siano aperte. Ho parlato con Mancini e Gravina. Tutti vorrebbero che andassi a lavorare con loro. In questo momento ho altri progetti in cui vorrei fare meglio. Da tifoso spero che la società possa rinforzarsi in questi giorni che mancano in modo tale che la Roma possa competere almeno per un posto in Champions League. Io spero di sbagliarmi. Ma quando sei nel mondo del calcio da 30 anni è difficile sbagliare. Credo in molti la pensino come me. I tifosi sperano in una grande Roma e che possa tornare in Champions. È quello che si merita la gente e spero la società stia lavorando in questo senso”, ha chiuso Totti.

Foto: Twitter personale Totti