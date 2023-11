Totti: “Roma? Quando nel calcio non servi più, non c’è più nemmeno il rispetto. Con un ruolo definito e con Mou allenatore tornerei”

Francesco Totti ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera. Queste le parole dell’ex capitano della Roma, affrontando anche il rapporto con l’attuale società giallorossa:

“Io ho passato trent’anni nella Roma. Ho portato rispetto a tutti e rinunciato ad altri ingaggi senza farlo pesare. Ho detto no al Real e altri perché volevo quella maglia, solo quella maglia giallorossa che è stampata dentro di me. Il modo in cui è finita la mia storia con la Roma, sì, mi è dispiaciuto. La verità è che quando nel calcio non servi più non c’è più rispetto. Se Maldini, Del Piero, Baggio, io siamo fuori dal calcio significherà qualcosa”.

Su un possibile ritorno: “Certo che, con un ruolo definito, mi piacerebbe, per le ragioni che ho detto prima. E mi piacerebbe con Mourinho, è il numero uno, lo stimo molto. Mi dispiace non essere stato allenato da lui, nella mia carriera. Ma non voglio tornarci su e non voglio chiedere. Alla Roma sanno che se hanno bisogno di me, per cose serie, mi fa piacere dare una mano. Altrimenti, amici come prima”.

Foto: Totti – Twitter