Totti: “Ritorno alla Roma? I matrimoni si fanno in due. Ma sono disponibile per parlare”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Atalanta-Roma, Francesco Totti, ha così parlato di un suo possibile ritorno all’interno del club giallorosso: “Ritorno alla Roma? I matrimoni si fanno sempre in due. Non dipende sono da me, ma sono disponibile a sedermi a un tavolo per parlare”.

Foto: Twitter Totti