Totti ricorda il cucchiaio con l’Olanda. La risposta di Seedorf: “Ma poi cosa avete portato a casa?”

Botta e risposta simpatica su Instagram tra due grandi fuoriclasse come Francesco Totti e Clarence Seedorf. L’ex bandiera della Roma, ha ricordato sui social il cucchiaio nella semifinale degli Europei 2000 contro l’Olanda, a Van Der Sar ai rigori.

Italia che poi vinse contro l’Olanda padrona di casa e raggiunse la finale con la Francia. Gli olandesi sbagliarono, in quella partita, ben due rigori in gara e altri 2 dopo.

Un ricordo stupendo, al quale ha voluto aggiungersi in maniera simpatica Seedorf, che in quella gara era in campo e ne uscì sconfitto.

Totti ha detto nel video: “Ciao a tutti, ma secondo voi, gli olandesi stanno ancora rosicando per quel cucchiaio?”.

Seedorf ha ricordato a Totti: “Stupendo, ma pensavo fossi più simpatico, ma poi non ricordo, non è che hai portato a casa chissà cosa”.

La simpatica chiacchierata è continuata con Totti che ha detto: “Si è vero, a me brucia quella finale. ma anche a voi brucia quella partita contro di noi. Vabbè dai, vi chiedo scusa se ve la siete presa”.

Infine Seedorf ha detto: “Scuse accettate, ma al mio Paese le scuse si fanno di persona”.

