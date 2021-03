Totti: “Prima o poi avrei dovuto smettere, ma mi hanno costretto. Volevo prendere io la decisione”

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera (che verrà pubblicata integralmente domani mattina). Nelle prime anticipazioni, Totti torna sul suo addio ai giallorossi: “Trigoria è quasi la mia prima casa. L’addio? Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere, bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio caso sono stato costretto. Una soluzione si poteva trovare, insieme. Avrei voluto smettere in un altro momento. Avrei voluto essere io a prendere la decisione”.

Su quali siano stati gli episodi sui quali si sia rimproverato negli anni, non sembra avere dubbi: “Il calcio a Balotelli e lo sputo a Poulsen. Sono state le cose più brutte che potessi fare, cose non da me. Tuttora non riesco a capire come possa aver compiuto gesti simili”.

Foto: Twitter personale