Totti: “Pirlo alla Juve? Non è normale che un debuttante venga gravato da simili aspettative”

Nell’intervista di stamattina a La Repubblica di Francesco Totti, in cui l’ex calciatore ha aperto ad un ritorno alla Roma, si è parlato anche di Pirlo e della Juventus. Così Totti: “Andrea è una persona d’oro, spero sinceramente che ce la faccia e devo dire che la Juve difficilmente sbaglia una scelta. Ma non mi aspettavo un passo così deciso, non è normale che un debuttante riceva un incarico gravato da simili aspettative. Andrea dovrà essere Pirlo, vale a dire un fuoriclasse, anche in panchina. E da subito”.

Foto: Twitter personale