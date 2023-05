Totti: “Pellegrini? Mai invidiato nessuno. Sono contento che sia un romano a poter alzare un trofeo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, la bandiera giallorossa, Francesco Totti, ha così parlato a un’ora dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia: “Questa rispetto a quando ero in campo sarà una situazione diversa; quando giocavo era la stessa cosa, ora forse è più difficile in certi momenti“. Poi è tornato a parlare della finale di Conference League contro il Feyenoord dello scorso anno: “Sono due partite diverse ma questa per me sarà più difficile: il Siviglia è solido, forte, abituato a queste partite”.

Infine, sul futuro di José Mourinho: “Mourinho? Questa è una partita significativa soptrattutto per la Roma, quello che farà Mourinho si saprà a fine campionato”. E su Lorenzo Pellegrini: “Non ho mai invidiato nessuno. Sono contento che sia un romano a poter alzare un altro trofeo“.

Foto: Totti Twitter