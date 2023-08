Totti omaggia Mazzone: “Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me”

Il mondo del calcio piange Carlo Mazzone: l’ex allenatore di Roma e Brescia tra le altre, è morto all’età di 86 anni. Anche Francesco Totti, attualmente in viaggio in Africa con la compagna, ha voluto dedicare un pensiero a mister Mazzone. Questo il post su Instagram dello storico capitano della Roma, nella cui carriera Carletto ha avuto un ruolo cruciale: “Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me”.

Foto: Instagram Totti