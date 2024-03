Totti: “Non mi aspettavo questi risultati immediati da De Rossi. E’ stato bravo, conosce l’ambiente”

Francesco Totti, ex leggenda della Roma, ha parlato a Sportmediaset a margine dell’evento Betsson Sport.

Queste le sue parole: “Se mi aspettavo un De Rossi così dall’inizio? No, ma lo speravo. Oltre a essere un grande allenatore, e lo sta dimostrando, è un mio grande amico. Io e tutti i tifosi romanisti speravamo potesse iniziare così bene il suo percorso, gli auguro di continuare a questi livelli perché Roma è una piazza particolare, un po’ difficile”.

Qual è la sua qualità migliore? “La fortuna di conoscere Roma, i tifosi e la società. Sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori possano rendere in campo con la massima tranquillità e la massima trasparenza”.