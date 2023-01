Totti nei guai: bonifici sospetti a tre casinò. L’antiriciclaggio studia i suoi conti

Dopo i gossip sulla separazione con Ilary Blasi e la nuova relazione con Noemi Bocchi, Francesco Totti torna alla luce della cronaca per dei sospetti movimenti verso tre casinò, divenuti oggetto di studio dell’antiriciclaggio. Tutto questo – stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – per alcune operazioni bancarie giudicate SOS, Segnalazioni Operazioni Sospette agli uffici dell’antiriciclaggio per una cifra totale di 2 milioni di euro. Nasce tutto da una inchiesta de “La Verità”, che riguarderebbe un periodo che va dal 2018 al 2022, con l’ultimo “alert” arrivato ad agosto scorso, e racconta come gli istituti di credito, avvisando come di prammatica la Banca d’Italia, parlino di bonifici verso case di gioco estere, oltre a un “giallo” su 125.000 euro.

Foto: Totti Twitter