Totti: “Mourinho è uno dei migliori al mondo, la proprietà dovrà accontentarlo con acquisti mirati”

Francesco Totti, intercettato dalla stampa nel corso dell’evento organizzato da Frecciarossa, main sponsor della Coppa Italia, ha parlato ovviamente della sua Roma e di Mourinho: “Quello che abbiamo visto ieri è stato uno dei tanti episodi a sfavore della Roma: non siamo qui a recriminare ma se il VAR non aiuta l’arbitro tutto diventa più complicato.

Come si migliora la Roma? Con gli acquisti giusti, mirati. C’è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi deve comprare, i Friedkin faranno di tutto per accontentarlo“.

Foto: Twitter Roma