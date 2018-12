Totti: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Pirlo. Arbitri? Abbiamo i migliori al mondo”

Premiato alla carriera insieme ad Andrea Pirlo durante il Gran Galà del Calcio, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Pirlo in squadra e non solo in Nazionale, era un giocatore diverso rispetto agli altri. Smettere? Diciamo che ero convinto, ma il tempo di fermarmi era arrivato, abbiamo dato tanto a questo calcio. Le bandiere? È rimasto solo il manico delle bandiere oggi. Gli arbitri? Abbiamo i migliori arbitri al mondo”.

Foto: Totti Twitter