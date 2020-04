Intervenuto in diretta Instagram insieme a Christian Vieri, la leggenda della Roma, Francesco Totti, ha dato il suo giudizio in merito al tecnico giallorosso, Paulo Fonseca: “E’ bravo, me ne parlano tutti bene sia come persona che come allenatore. Mi piace, gioca un calcio offensivo e non ha paura di niente. Vediamo cosa succederà alla ripresa del campionato.”

Foto: screenshot Instagram