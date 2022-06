Totti: “Mbappé? Per me è una scelta di cuore. Matic? La Roma punta a tornare in Champions”

Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Diversi i temi toccati: “Mbappé? Per me è una scelta di cuore, chiunque avrebbe scelto di rimanere là anche perché c’è una cifra esorbitante. Va gestito e tutelato come i grandi campioni, meglio del Paris Saint Germain non può trovare.

Matic? Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa, in grandi squadre, per venire a Roma serve la mentalità giusta. Per ottenere i risultati servono i grandi giocatori. La Roma vuole puntare soprattutto a tornare in Champions, anno dopo anno prendere i calciatori per rivivere certe cose. Per vincere servono i campioni“.

Foto: Twitter Totti