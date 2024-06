Totti: “L’Italia deve voltare pagina. Ora conta qualificarsi agli ottavi, poi si tireranno le somme”

Francesco Totti, a margine di un evento di padel, ha parlato della Nazionale italiana.

Queste le sue parole a Sky: “L’Italia deve voltare pagina. Deve farlo. Di fronte c’era una grande squadra, con dei giovani già fuoriclasse. Loro sono stati perfetti, noi non eravamo l’Italia che tutti si aspettavano. Adesso conta passare il turno”.

Ancora sulla partita: “Non dobbiamo fare paragoni tra Italia e Spagna, loro avevano 3-4 giocatori in grado di fare la differenza. Ci sono quelle serate in cui riesce tutto e a te niente. Voltiamo pagina e affrontiamo la Croazia, poi si tireranno le somme”.

Agli ottavi può ritrovare lo spunto e la voglia? “Non c’è bisogno di arrivare agli ottavi per ritrovare la voglia in un Europeo. Non tutti hanno la possibilità di giocarlo, quindi devono dare il 100% sempre”.

Chi ti ha impressionato particolarmente? “Non c’è un nome in particolare, ci sono alti e bassi, non c’è un nome al di sopra di tutti. Tornando all’Italia, spero che il gruppo possa fare una grande prestazione”.

