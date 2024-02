Totti: “La Roma ha il 50% delle possibilità di passare il turno in Europa League. Credo che De Rossi abbia iniziato bene la sua avventura”

A margine del World Legend Padel Tour Francesco Totti, ex storico capitano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Questo il suo commento sul sorteggio di Europa League, che vedrà i giallorossi affrontare agli ottavi di finale il Brighton: “Sarà un avversario ostico, preparato, allenato da un italiano che conosce il nostro calcio. In Inghilterra sta facendo molto bene, quindi c’è un 50% di possibilità di passare come di essere eliminati.”

Un pensiero poi sull’inizio avventura sulla panchina dei capitolini dell’ex compagno De Rossi: “Penso sia entrato con il piede giusto, sta facendo bene e non era semplice sostituire Mourinho e allenare la Roma, piazza molto difficile, molto particolare. Speriamo che possa continuare su questa strada.”

Foto: Twitter Francesco Totti