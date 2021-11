Totti: “Jorginho è un campione, i rigori si sbagliano e si realizzano. Mourinho? E’ un grande tecnico e bisogna supportarlo”

Francesco Totti, intervistato da Sky, ha parlato della partita della Nazionale di ieri: “A me hanno sempre etichettato che ho segnato così la maggior parte dei miei gol, ma i rigori vanno segnati. Mica è facile. Si sbagliano e si realizzano, è tutta questione di testa: è normale che se ne sbagli tre di fila qualche dubbio viene, anche se stiamo parlando di campioni. Jorginho lo è, quando lo vedi giocare sprizzi gioia”. Su Mourinho: “Io penso che se stiamo qua e parliamo di Mourinho come un problema della Roma abbiamo sbagliato tutto. Se prendi tutti gli altri allenatori di A messi insieme, lui ha vinto di più. Chapeau. Bisogna puntare su di lui, è un grande tecnico, un motivatore, un allenatore a 360 gradi. Sa come gestire il gruppo, sa quello che deve dire e fare. Io punto sempre su questi personaggi: bisogna stare vicini a lui”.

