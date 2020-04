Totti: “Inutile riprendere senza i tifosi. Al San Paolo sono stato accolto come Maradona, ringrazio Napoli”

Francesco Totti, ex bandiera e capitano della Roma, ha parlato in diretta Instagram con Salvatore Esposito: “In questo momento si deve pensare più alla salute che al pallone. Poi è normale che senza calcio e sport non ci possiamo stare. Ora dobbiamo accantonare tutto anche perché dovremmo riprendere a giocare senza tifosi, senza potersi cambiare con i compagni di squadra, ma che calcio è? Inutile riprendere tanto per riprendere. I tifosi del Napoli? Quando giocavo ed ero capitano della Roma non mi accoglievano sempre bene . L’ultima che ho fatto al San Paolo, però, mi hanno applaudito e sono rimasto sbalordito. Li ringrazierò per sempre. E’ stato un gesto significativo. Quando poi sono tornato da dirigente e mi dovevo sedere in tribuna avevo paura per quello che potessero dirmi e invece mi hanno applaudito di nuovo e mi hanno detto ‘Solo a due persone hanno fatto così: a te e Maradona’. In quel momento mi sono sentito un santone. Purtroppo il rapporto tra le due tifoserie ora è peggiorato e sappiamo tutti i motivi, ma sarebbe bello tornasse come un tempo e che ci fosse un nuovo gemellaggio”.

Poi Salvatore Esposito mostra a Totti la fascia da capitano del Napoli firmata da Maradona. Questa la risposta del campione del mondo: “Quella ‘C’ sta per calcio calcio non per capitano. Hanno creato il pallone perché sapevano che ci sarebbe stato Maradona. Entrava in campo e si divertiva. Era la palla a cercare lui e non il contrario”.

Foto: Totti Twitter