Totti, inizia con una vittoria l’avventura nel calcio a 8: “Mi hanno chiamato perché ne mancava uno”

Inizia con il piede giusto la nuova avventura di Francesco Totti nella Lega Calcio a 8: al debutto in Serie A1, la sua Totti Soccer School batte 4-2 l’Atletico Winspeare F8. L’ex capitano della Roma ha giocato al fianco di tanti vecchi amici come Perrotta, Pizzarro, Tonetto Vucinic e Candela e poco prima dell’inizio dell’incontro non è riuscito a fare a meno della sua ormai nota ironia: “Mi hanno chiamato perché ne mancava uno. Tanto mica devo correre io, deve correre il pallone. Sono 30 anni che corre“. Totti ha poi voluto lasciare un pensiero a Lorenzo Pellegrini, per ilquale oggi è arrivata la notizia di una frattura al piede: “Domani lo chiamerò, gli manderò in privato il mio in bocca al lupo“.

Foto: twitter personale Totti