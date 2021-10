Totti: “Il mio calcio era fatto di passione. Ora solo business. Roma mio grande amore”

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato ad una intervista al “The Guardian”, dove ha parlato della differenza del calcio di quando giocava lui e di quello moderno.

Queste le sue parole: “Io ho iniziato a giocare in tempi diversi, in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto verso i tifosi. Giocare nella squadra che ho sempre tifato? È stato più facile per me fare questa scelta. Venticinque anni nella stessa squadra non sono di poco conto: diventare capitano, diventare uno dei più importanti giocatori, devi essere sempre all’altezza. Fare un paragone tra i miei tempi e quelli di oggi è difficile. Oggi c’è più business. Vai dove puoi fare più soldi, è cambiato tutto, non c’è più passione, non ci sono più bandiere”.

Totti poi parla dell’unica squadra con cui avrebbe potuto tradire la sua Roma: “Il Milan è stato l’unico club in cui ho fantasticato di giocare. Ma le decisioni sono sempre state prese da me, con la mia stessa testa. Anche se la tua famiglia poi ti dà dei consigli. Ma alla fine ero così giovane, sapevo di avere tempo. Col Real Madrid ci sono stati alcuni giorni in cui ero con un piede qui e con un piede lì, ma la scelta di rimanere a Roma è stata fatta con il cuore”.

Foto: Twitter personale