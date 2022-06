Totti: “Ibra? Dipendesse da me, ecco in quale caso butterei la spugna. Non farà la scelta sbagliata”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha toccato anche il tema Zlatan Ibrahimovic: “Certo, se l’entità finale è di 6-7 mesi, probabilmente butterei la spugna, dipendesse da me. Conosciamo il suo carattere, non vuole mollare, vorrebbe chiudere in bellezza. Sicuramente non farà la scelta sbagliata“.

Foto: Facebook Ibrahimovic