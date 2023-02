Totti e quell’incontro con Costanzo che gli cambiò la vita

Il celebre giornalista, ma anche conduttore tv, autore, sceneggiatore Maurizio Costanzo si è spento all’età di 84 anni. Tifoso della Roma e grande amico di Francesco Totti, celebre furono le sue parole nel marzo del 2017 in difesa de Er Pupone nella diatriba con l’allora tecnico dei giallorossi Luciano Spalletti. Il celebre giornalista attacco l’allenatore con le seguenti parole: “Farti entrare cinque minuti è una stronzata, caro Spalletti, io con lui mi incazzo, è una questione di insensibilità. E se mi chiama per queste cose che sto dicendo gliene dico anche altre. Ci vuole rispetto per gli eroi e i campioni, Francesco merita rispetto e attenzione, la mia polemica è per la disattenzione che c’è stata nei confronti di una bandiera”.

Parole di stima dell’ex capitano della Roma nei confronti del compianto Costanzo, intervistato nel 2020 da Vanity Fair rilasciò queste parole d’elogio per il giornalista e sua moglie Maria De Filippi: “Dopo la chiacchierata con loro non mi è cambiata la vita, ma quasi. Non conoscevo né l’ironia né l’autoironia. Recriminavo su tutto. Poi ho avuto un incontro che mi ha cambiato la prospettiva delle cose. Qualcuno mi ha suggerito che l’ironia mi avrebbe reso l’esistenza più leggera e poteva essere un’alleata in più. Due persone che non mi tradirebbero mai. Furono bravi a farmi capire che da un atteggiamento diverso nei confronti della pressione avrei potuto trarre solo giovamento”.

Foto: Twitter ufficiale Maurizio Costanzo