Totti: “De Rossi? Non mi aspettavo facesse così bene da subito ma lo speravo. Il dna europeo del Milan? Sarà un fattore in più per loro”

A margine dell’incontro sponsorizzato da Betsson.Sport e andato in scena questa mattina a Officine Farneto, Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Questo il suo giudizio sulla gestione tecnica di Daniele De Rossi, suo storico compagno di squadra in giallorosso e in Nazionale: “Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore. Conoscere bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità.”

Su Pellegrini

“Dopo De Rossi era difficile trovare un altro capitano, io avevo già detto che Lorenzo è un capitano vero, da Roma. Ora sta anche bene fisicamente e gli riesce tutto.”

Sui quarti contro il Milan.

“I rossoneri stanno bene, hanno ritrovato 3-4 giocatori di qualità e quantità. Sarà una sfida bellissima, mi auguro che la Roma passi il turno. Il dna europeo del Milan? Sarà un fattore in più per loro ma non è più il Milan di una volta…”

Foto: Twitter Francesco Totti