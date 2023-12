Totti: “Con Spalletti un abbraccio piacevole. Farà grandi cose in Nazionale”

Francesco Totti leggenda della Roma, si è soffermato con Radio TV Serie A, tornando anche sull’episodio dell’anbraccio con Spalletti.

Qe sue parole: “E’ stato un abbraccio piacevole dopo tantissimi anni in cui non ci vedevamo. Non c’è stato modo di parlare perché avevamo una cosa molto più importante, ma ci sarà occasione sicuramente. Spalletti può dare tanto alla Nazionale, è uno degli allenatori migliori d’Italia. Può fare grandi cose, tifiamo tutti l’Italia all’Europeo. Aspettiamo con ansia questo torneo”.

Foto: twitter personale