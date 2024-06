Totti: “Chiesa e Barella sarebbero stati perfetti nella rosa del Mondiale del 2006”

Francesco Totti, storico ex capitano della Roma e totem della Nazionale ha parlato dell’Italia durante l’evento organizzato da Betsson Sport “Guardala con Totti“. L’ex numero 10 ha parlato anche di Chiesa e Barella, queste le sue parole:

Su Scamacca: “Scamacca è un bravo attaccante, è una bestia fisicamente“. Totti ha poi ricordato i magici momenti con la maglia della Nazionale: “Poter alzare la coppa del mondo è il sogno che tutti i calciatori hanno nel cassetto. Dopo l’ultimo rigore, ancora non avevo realizzato, a volte anche oggi non riesco a crederci“. Infine ha risposto su chi vedrebbe bene in quella Nazionale che nel 2006 è salita sul tetto del mondo: “Chi di oggi in quella squadra? Tre o quattro, forse anche di più. Chiesa e Barella sarebbero stati perfetti nella rosa del Mondiale del 2006“.

Foto: twitter personale Totti