Totti apre a un ritorno alla Roma: “Se Friedkin mi dovesse chiamare, valuterei”

Intervistato da Il Messaggero, l’ex-capitano della Roma, Francesco Totti, ha aperto ad un possibile ritorno nella dirigenza giallorossa: “Se dovesse arrivare una telefonata di Friedkin? Ci parlerei. Valuterei. Mai dire mai. Il mio addio? Ad un certo punto l’ipotesi di cambiare è diventata concreta, poi ha vinto il rispetto per i tifosi e per la maglia, non potevo tradire una società che mi ha dato tanto.”

Foto: profilo Twitter personale Francesco Totti